  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

  • India

Granicus Softverski Inženjer Plaće u India

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in India u Granicus ukupno iznosi ₹2.32M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Granicus. Zadnje ažuriranje: 9/30/2025

Medijan paketa
company icon
Granicus
Software Engineer 3
Coimbatore, TN, India
Ukupno godišnje
₹2.32M
Razina
L3
Osnovna plaća
₹2.32M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
Godine u tvrtki
3 Godine
Godine iskustva
7 Godine
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Paket gaji dengan bayaran tertinggi yang dilaporkan untuk Softverski Inženjer di Granicus in India mencapai total kompensasi tahunan ₹4,054,708. Ini termasuk gaji pokok serta potensi kompensasi saham dan bonus.
Median total kompensasi tahunan yang dilaporkan di Granicus untuk posisi Softverski Inženjer in India adalah ₹2,318,132.

