Softverski Inženjer naknada in United States u Grainger kreće se od $107K year za Software Engineer I do $195K year za Lead Software Engineer. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $139K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Grainger. Zadnje ažuriranje: 11/1/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Software Engineer I
$107K
$102K
$0
$5K
Software Engineer II
$132K
$126K
$0
$5.3K
Software Engineer III
$159K
$146K
$0
$13.3K
Senior Software Engineer
$173K
$153K
$6.3K
$13.6K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
