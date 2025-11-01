Imenik tvrtki
Grainger
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

Grainger Softverski Inženjer Plaće

Softverski Inženjer naknada in United States u Grainger kreće se od $107K year za Software Engineer I do $195K year za Lead Software Engineer. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $139K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Grainger. Zadnje ažuriranje: 11/1/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Software Engineer I
(Početni nivo)
$107K
$102K
$0
$5K
Software Engineer II
$132K
$126K
$0
$5.3K
Software Engineer III
$159K
$146K
$0
$13.3K
Senior Software Engineer
$173K
$153K
$6.3K
$13.6K
Najnoviji podnesci plata
Koji su karijerni nivoi u Grainger?

Uključeni nazivi

Inženjer strojnog učenja

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Znanstvenik istraživač

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Grainger in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $195,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Grainger za ulogu Softverski Inženjer in United States je $134,690.

Ostali resursi