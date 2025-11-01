Imenik tvrtki
Grainger
  • Plaće
  • Prodaja

  • Sve Prodaja plaće

Grainger Prodaja Plaće

Medijan Prodaja paketa naknade in United States u Grainger ukupno iznosi $120K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Grainger. Zadnje ažuriranje: 11/1/2025

Medijan paketa
company icon
Grainger
Account Manager
San Francisco, CA
Ukupno godišnje
$120K
Razina
-
Osnovna plaća
$95K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$25K
Godine u tvrtki
4 Godine
Godine iskustva
10 Godine
Koji su karijerni nivoi u Grainger?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnoviji podnesci plata
Nema pronađenih plaća
Doprinesi

Uključeni nazivi

Menadžer računa

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Prodaja u Grainger in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $142,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Grainger za ulogu Prodaja in United States je $87,500.

Ostali resursi