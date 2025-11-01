Imenik tvrtki
Graham Holdings Company
Graham Holdings Company Softverski Inženjer Plaće

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in United States u Graham Holdings Company ukupno iznosi $110K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Graham Holdings Company. Zadnje ažuriranje: 11/1/2025

Medijan paketa
company icon
Graham Holdings Company
Software Engineer
New York, NY
Ukupno godišnje
$110K
Razina
Senior
Osnovna plaća
$110K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
Godine u tvrtki
2 Godine
Godine iskustva
7 Godine
Koji su karijerni nivoi u Graham Holdings Company?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Graham Holdings Company in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $115,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Graham Holdings Company za ulogu Softverski Inženjer in United States je $110,000.

