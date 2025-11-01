Menadžer Softverskog Inženjerstva naknada in Germany u Grafana ukupno iznosi €123K year za Senior Engineering Manager. Medijan year paketa naknade in Germany ukupno iznosi €119K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Grafana. Zadnje ažuriranje: 11/1/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Engineering Manager
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Engineering Manager
€123K
€123K
€0
€0
Director
€ --
€ --
€ --
€ --
Senior Director
€ --
€ --
€ --
€ --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Grafana, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)