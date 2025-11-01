Softverski Inženjer naknada in United States u Grafana kreće se od $151K year za Software Engineer 2 do $187K year za Senior Software Engineer 1. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $188K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Grafana. Zadnje ažuriranje: 11/1/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Software Engineer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$151K
$132K
$19.4K
$0
Senior Software Engineer 1
$187K
$172K
$15K
$0
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
25%
GOD 1
25%
GOD 2
25%
GOD 3
25%
GOD 4
U Grafana, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)
25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)
