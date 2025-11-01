Imenik tvrtki
Grafana
Grafana Softverski Inženjer Plaće

Softverski Inženjer naknada in United States u Grafana kreće se od $151K year za Software Engineer 2 do $187K year za Senior Software Engineer 1. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $188K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Grafana. Zadnje ažuriranje: 11/1/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Software Engineer 1
(Početni nivo)
$ --
$ --
$ --
$ --
Software Engineer 2
$151K
$132K
$19.4K
$0
Senior Software Engineer 1
$187K
$172K
$15K
$0
Senior Software Engineer 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Prikaži 2 više nivoa
Najnoviji podnesci plata
Plaće za stažiranje

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Grafana, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



Uključeni nazivi

Full-Stack softverski inženjer

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Grafana in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $232,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Grafana za ulogu Softverski Inženjer in United States je $195,706.

