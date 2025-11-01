Imenik tvrtki
Grafana
Grafana Ljudski Resursi Plaće

Prosječna Ljudski Resursi ukupna naknada in United Kingdom u Grafana kreće se od £43.9K do £64K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Grafana. Zadnje ažuriranje: 11/1/2025

Prosječna Ukupna Naknada

£50.4K - £57.5K
United Kingdom
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
£43.9K£50.4K£57.5K£64K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Grafana, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Ljudski Resursi u Grafana in United Kingdom ima godišnju ukupnu naknadu od £63,982. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Grafana za ulogu Ljudski Resursi in United Kingdom je £43,920.

