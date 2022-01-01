Imenik tvrtki
Gradle Plaće

Plaće u Gradle kreću se od $100,500 ukupne godišnje naknade za Regrutač na donjoj strani do $177,110 za Prodaja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Gradle. Zadnje ažuriranje: 10/19/2025

Softverski Inženjer
Median $162K
Regrutač
$101K
Prodaja
$177K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Gradle je Prodaja at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $177,110. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Gradle je $161,500.

Ostali resursi