Imenik tvrtki
Gradient AI
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

Gradient AI Plaće

Plaće u Gradient AI kreću se od $122,000 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $185,000 za Znanstvenik Podataka na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Gradient AI. Zadnje ažuriranje: 10/19/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Znanstvenik Podataka
Median $185K
Softverski Inženjer
Median $122K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$183K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

62 25
62 25
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Gradient AI je Znanstvenik Podataka s godišnjom ukupnom naknadom od $185,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Gradient AI je $182,580.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Gradient AI

Povezane tvrtke

  • Stripe
  • Google
  • Snap
  • Amazon
  • Lyft
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi