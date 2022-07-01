Gradient AI Plaće

Plaće u Gradient AI kreću se od $122,000 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $185,000 za Znanstvenik Podataka na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Gradient AI . Zadnje ažuriranje: 10/19/2025