Medijan Menadžer Softverskog Inženjerstva paketa naknade in Singapore u GovTech ukupno iznosi SGD 215K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u GovTech. Zadnje ažuriranje: 9/26/2025

Medijan paketa
company icon
GovTech
Software Engineering Manager
Singapore, SG, Singapore
Ukupno godišnje
SGD 215K
Razina
J
Osnovna plaća
SGD 215K
Stock (/yr)
SGD 0
Bonus
SGD 0
Godine u tvrtki
0-1 Godine
Godine iskustva
11+ Godine
Koji su karijerni nivoi u GovTech?

SGD 211K

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Softverskog Inženjerstva u GovTech in Singapore ima godišnju ukupnu naknadu od SGD 263,686. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u GovTech za ulogu Menadžer Softverskog Inženjerstva in Singapore je SGD 234,690.

