Imenik tvrtki
GovTech
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

GovTech Plaće

Plaće u GovTech kreću se od $8,514 ukupne godišnje naknade za Analitičar Podataka na donjoj strani do $163,213 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika GovTech. Zadnje ažuriranje: 9/8/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski Inženjer
Median $95.1K

Full-Stack Softverski Inženjer

Inženjer Podataka

DevOps Inženjer

Menadžer Proizvoda
Median $105K
Znanstvenik Podataka
Median $100K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

65 10
65 10
Dizajner Proizvoda
Median $73.2K

UX Dizajner

Poslovni Analitičar
Median $76.9K
Menadžer Projekta
Median $110K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $163K
Analitičar Podataka
$8.5K
Ljudski Resursi
$82.1K
Menadžer Programa
$117K
Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
$69.6K
Arhitekt Rješenja
$103K

Arhitekt Podataka

Menadžer Tehničkih Programa
$74.6K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

GovTech薪资最高的职位是Menadžer Softverskog Inženjerstva，年度总薪酬为$163,213。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
GovTech的年度总薪酬中位数为$95,115。

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za GovTech

Povezane tvrtke

  • Roblox
  • Uber
  • SoFi
  • Google
  • Coinbase
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi