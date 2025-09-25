Imenik tvrtki
Medijan Dizajner Proizvoda paketa naknade in Canada u Government of Canada ukupno iznosi CA$100K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Government of Canada. Zadnje ažuriranje: 9/25/2025

Medijan paketa
company icon
Government of Canada
Web Designer
Toronto, ON, Canada
Ukupno godišnje
CA$100K
Razina
L2
Osnovna plaća
CA$100K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Godine u tvrtki
3 Godine
Godine iskustva
3 Godine
Koji su karijerni nivoi u Government of Canada?

CA$226K

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Doprinesi

ČPP

The highest paying salary package reported for a Dizajner Proizvoda at Government of Canada in Canada sits at a yearly total compensation of CA$123,959. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Government of Canada for the Dizajner Proizvoda role in Canada is CA$100,103.

Ostali resursi