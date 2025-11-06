Imenik tvrtki
Government of Canada
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Informatičar (IT)

  • Sve Informatičar (IT) plaće

  • Greater Ottawa Area

Government of Canada Informatičar (IT) Plaće u Greater Ottawa Area

Medijan Informatičar (IT) paketa naknade in Greater Ottawa Area u Government of Canada ukupno iznosi CA$68K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Government of Canada. Zadnje ažuriranje: 11/6/2025

Medijan paketa
company icon
Government of Canada
IT Support
Ottawa, ON, Canada
Ukupno godišnje
CA$68K
Razina
hidden
Osnovna plaća
CA$68K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Godine u tvrtki
0-1 Godine
Godine iskustva
2-4 Godine
Koji su karijerni nivoi u Government of Canada?
Block logo
+CA$80.9K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.7K
Don't get lowballed
Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije

Doprinesi

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Informatičar (IT) ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

Uključeni nazivi

Pošaljite novi naziv

Informatički tehnolog (IT)

IT podrška

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Informatičar (IT) u Government of Canada in Greater Ottawa Area ima godišnju ukupnu naknadu od CA$124,066. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Government of Canada za ulogu Informatičar (IT) in Greater Ottawa Area je CA$76,298.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Government of Canada

Povezane tvrtke

  • Amazon
  • SoFi
  • Spotify
  • Pinterest
  • Apple
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi