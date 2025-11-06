Imenik tvrtki
Government of Canada Administrativni Asistent Plaće u Greater Toronto Area

Medijan Administrativni Asistent paketa naknade in Greater Toronto Area u Government of Canada ukupno iznosi CA$77.3K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Government of Canada. Zadnje ažuriranje: 11/6/2025

Medijan paketa
company icon
Government of Canada
Supervisor
Toronto, ON, Canada
Ukupno godišnje
CA$77.3K
Razina
AS-03
Osnovna plaća
CA$77.3K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Godine u tvrtki
7 Godine
Godine iskustva
7 Godine
Koji su karijerni nivoi u Government of Canada?
Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Administrativni Asistent u Government of Canada in Greater Toronto Area ima godišnju ukupnu naknadu od CA$80,435. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Government of Canada za ulogu Administrativni Asistent in Greater Toronto Area je CA$77,255.

