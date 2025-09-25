Imenik tvrtki
Government of Canada
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Administrativni Asistent

  • Sve Administrativni Asistent plaće

Government of Canada Administrativni Asistent Plaće

Medijan Administrativni Asistent paketa naknade in Canada u Government of Canada ukupno iznosi CA$75.9K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Government of Canada. Zadnje ažuriranje: 9/25/2025

Medijan paketa
company icon
Government of Canada
Administrative Coordinator
Toronto, ON, Canada
Ukupno godišnje
CA$75.9K
Razina
AS-2
Osnovna plaća
CA$75.9K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
Godine u tvrtki
7 Godine
Godine iskustva
7 Godine
Koji su karijerni nivoi u Government of Canada?

CA$226K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije

Doprinesi

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Administrativni Asistent ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

El paquete salarial más alto reportado para un Administrativni Asistent en Government of Canada in Canada está en una compensación total anual de CA$81,358. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Government of Canada para el puesto de Administrativni Asistent in Canada es CA$72,350.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Government of Canada

Povezane tvrtke

  • Microsoft
  • Stripe
  • Facebook
  • Google
  • Tesla
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi