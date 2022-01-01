GoPro Plaće

Plaće u GoPro kreću se od $72,563 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $291,450 za Poslovni Razvoj na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika GoPro. Zadnje ažuriranje: 11/22/2025
U GoPro, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:
25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)
25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)
