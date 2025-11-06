Goodnotes Softverski Inženjer Plaće u Greater London Area

Softverski Inženjer naknada in Greater London Area u Goodnotes kreće se od £50.7K year za L2 do £74.1K year za L3. Medijan year paketa naknade in Greater London Area ukupno iznosi £91K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Goodnotes. Zadnje ažuriranje: 11/6/2025

Prosjek Naknada Po Nivo Dodaj komp. Poredi nivoe

Naziv nivoa Ukupno Osnova Akcije (/yr) Bonus L1 Entry Level Software Engineer ( Početni nivo ) £ -- £ -- £ -- £ -- L2 Software Engineer £50.7K £50.7K £0 £0 L3 Software Engineer £74.1K £74.1K £0 £0 L4 Senior Software Engineer £ -- £ -- £ -- £ -- Prikaži 3 više nivoa

+ £43.9K + £67.4K + £15.1K + £26.5K + £16.7K Don't get lowballed

Najnoviji podnesci plata

​ Filter tablice Pretplati se Dodaj Dodaj komp Dodaj kompenzaciju

Tvrtka Lokacija | Datum Naziv razine Oznaka Godine iskustva Ukupno / U tvrtki Ukupna naknada ( GBP ) Osnovna | Dionice (god) | Bonus Nema pronađenih plaća Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

HR / Zapošljavanje? Stvori interaktivnu ponudu

Doprinesi

Koji je raspored sticanja u Goodnotes ?

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu Pretplatite se na verificirane Softverski Inženjer ponude . Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više → Unesite Vašu E-mail Adresu Unesite Vašu E-mail Adresu Pretplatite se Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

Uključeni nazivi Pošaljite novi naziv