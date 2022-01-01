Imenik tvrtki
Goibibo
Goibibo Plaće

Plaće u Goibibo kreću se od $11,854 ukupne godišnje naknade za Dizajner Proizvoda na donjoj strani do $65,444 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Goibibo. Zadnje ažuriranje: 10/16/2025

Softverski Inženjer
Median $15.6K

Backend Softverski Inženjer

Dizajner Proizvoda
$11.9K
Menadžer Proizvoda
$60.9K

Menadžer Softverskog Inženjerstva
$65.4K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Goibibo je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $65,444. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Goibibo je $38,255.

