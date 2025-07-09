Direktorij Tvrtki
Godrej
Godrej Plaće

Raspon plaća Godrej je od $5,923 u godišnjoj ukupnoj kompenzaciji za Analitičar podataka na donjem kraju do $75,375 za Razvoj poslovanja na gornjem kraju. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika tvrtke Godrej. Zadnje ažurirano: 8/11/2025

$160K

Razvoj poslovanja
$75.4K
Analitičar podataka
$5.9K
Ljudski resursi
$12.5K

Često postavljena pitanja

Najviša plaćena uloga prijavljena u tvrtki Godrej je Razvoj poslovanja at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom kompenzacijom od $75,375. To uključuje osnovnu plaću, kao i potencijalnu kompenzaciju dionicama i bonuse.
Medijalna godišnja ukupna kompenzacija prijavljena u tvrtki Godrej je $12,532.

