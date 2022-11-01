Imenik tvrtki
GoBolt
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku

GoBolt Plaće

Plaće u GoBolt kreću se od $29,804 ukupne godišnje naknade za Korisnička Podrška na donjoj strani do $132,184 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika GoBolt. Zadnje ažuriranje: 9/6/2025

$160K

Budite Plaćeni, Ne Odigrani

Pregovarali smo tisuće ponuda i redovito postižemo povećanja od 30.000$+ (ponekad 300.000$+). Pregovarajte svoju plaću ili svoj životopis pregledajte od strane pravih stručnjaka - rekrutera koji to rade svakodnevno.

Softverski Inženjer
Median $88.3K
Korisnička Podrška
$29.8K
Analitičar Podataka
$90.5K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

64 10
64 10
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$132K
Nedostaje vam vaša pozicija?

Pretražite sve plaće na našoj stranici za naknade ili dodajte svoju plaću da pomognete otključati stranicu.


ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u GoBolt je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $132,184. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u GoBolt je $89,390.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za GoBolt

Povezane tvrtke

  • Snap
  • Flipkart
  • LinkedIn
  • Spotify
  • Lyft
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi