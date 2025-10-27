Imenik tvrtki
Prosječna Računovođa ukupna naknada in United States u GOAT kreće se od $58.7K do $82.1K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u GOAT. Zadnje ažuriranje: 10/27/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$63.5K - $73.8K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$58.7K$63.5K$73.8K$82.1K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
Options

U GOAT, Options podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (25.00% godišnje)



ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Računovođa u GOAT in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $82,110. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u GOAT za ulogu Računovođa in United States je $58,650.

