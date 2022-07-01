Imenik tvrtki
Glowforge
Glowforge Plaće

Plaće u Glowforge kreću se od $161,000 ukupne godišnje naknade za Softverski Inženjer na donjoj strani do $447,225 za Menadžer Proizvoda na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Glowforge. Zadnje ažuriranje: 10/19/2025

Softverski Inženjer
Median $161K
Marketing
$192K
Strojarki Inženjer
$211K

Menadžer Proizvoda
$447K
Menadžer Projekta
$169K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Glowforge je Menadžer Proizvoda at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $447,225. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Glowforge je $192,135.

