Globus Medical
Globus Medical Plaće

Plaće u Globus Medical kreću se od $68,340 ukupne godišnje naknade za Biomedicinski Inženjer na donjoj strani do $203,010 za Menadžer Tehničkih Programa na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Globus Medical. Zadnje ažuriranje: 9/10/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $110K
Biomedicinski Inženjer
$68.3K
Strojarki Inženjer
$124K

Menadžer Proizvoda
$179K
Menadžer Projekta
$166K
Prodaja
$85.4K
Menadžer Tehničkih Programa
$203K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Globus Medical je Menadžer Tehničkih Programa at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $203,010. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Globus Medical je $123,878.

