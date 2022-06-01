Imenik tvrtki
GLOBO
GLOBO Plaće

Plaće u GLOBO kreću se od $11,613 ukupne godišnje naknade za Dizajner Proizvoda na donjoj strani do $120,600 za Menadžer Tehničkih Programa na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika GLOBO. Zadnje ažuriranje: 9/10/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $29.8K

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Znanstvenik Podataka
$99.5K
Dizajner Proizvoda
$11.6K

Menadžer Proizvoda
$60.1K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$106K
Menadžer Tehničkih Programa
$121K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u GLOBO je Menadžer Tehničkih Programa at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $120,600. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u GLOBO je $79,788.

