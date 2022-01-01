Imenik tvrtki
Globant
Globant Plaće

Plaće u Globant kreću se od $11,235 ukupne godišnje naknade za Marketing in Argentina na donjoj strani do $298,500 za Poslovni Razvoj in Colombia na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Globant. Zadnje ažuriranje: 9/12/2025

$160K

Softverski Inženjer
Semi Senior $20.8K
Semi Senior Advanced $32.2K
Senior 1 $36.8K
Senior 2 $49.5K

Backend Softverski Inženjer

Inženjer Podataka

DevOps Inženjer

Web Developer

Menadžer Projekta
Median $19.5K
Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
Median $40.3K

Arhitekt Rješenja
Median $126K
Menadžer Tehničkih Programa
Median $190K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $196K
Računovođa
$15.9K
Administrativni Asistent
$143K
Menadžer Poslovnih Operacija
$33.6K
Poslovni Analitičar
$46.4K
Poslovni Razvoj
$299K
Korisnička Podrška
$50.3K
Ljudski Resursi
$15.2K
IT Tehnolog
$13.3K
Menadžment Konzultant
$71.9K
Marketing
$11.2K
Marketing Operacije
$52.3K
Dizajner Proizvoda
$46.8K
Menadžer Proizvoda
$39.4K
Menadžer Programa
Median $219K
Prodaja
$80.4K
Prodajni Inženjer
$121K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Globant je Poslovni Razvoj at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $298,500. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Globant je $46,752.

