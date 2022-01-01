Globant Plaće

Plaće u Globant kreću se od $11,235 ukupne godišnje naknade za Marketing in Argentina na donjoj strani do $298,500 za Poslovni Razvoj in Colombia na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Globant . Zadnje ažuriranje: 9/12/2025