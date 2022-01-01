Imenik tvrtki
GlobalLogic
GlobalLogic Plaće

Plaće u GlobalLogic kreću se od $1,516 ukupne godišnje naknade za Rizični Kapitalist na donjoj strani do $240,000 za Arhitekt Rješenja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika GlobalLogic. Zadnje ažuriranje: 9/1/2025

$160K

Softverski Inženjer
Software Engineer $31.4K
Senior Software Engineer $52.9K
Associate Consultant $43.8K

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Quality Assurance (QA) Softverski Inženjer

Arhitekt Rješenja
Median $240K

Arhitekt Podataka

Menadžer Proizvoda
Median $132K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $177K
Računovođa
$166K
Poslovni Analitičar
$22.3K
Korisnička Podrška
$36.7K
Operacije Korisničke Podrške
$74.5K
Analitičar Podataka
$22.5K
Znanstvenik Podataka
$111K
Financijski Analitičar
$167K
Hardverski Inženjer
$27.9K
Menadžment Konzultant
$30K
Dizajner Proizvoda
$69.5K
Menadžer Projekta
$194K
Regrutač
$98K
Prodaja
$214K
Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
$74.5K
Menadžer Tehničkih Programa
$124K
UX Istraživač
$95.5K
Rizični Kapitalist
$1.5K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u GlobalLogic je Arhitekt Rješenja s godišnjom ukupnom naknadom od $240,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u GlobalLogic je $74,511.

Ostali resursi