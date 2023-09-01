Imenik tvrtki
Global Plaće

Plaće u Global kreću se od $10,854 ukupne godišnje naknade za Dizajner Proizvoda na donjoj strani do $110,090 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Global. Zadnje ažuriranje: 9/1/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $99.6K
Poslovni Analitičar
$17.2K
IT Tehnolog
$46.5K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Marketing Operacije
$26.1K
Dizajner Proizvoda
$10.9K
Regrutač
$99.7K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$110K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Global je Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $110,090. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Global je $46,518.

