Glean Plaće

Plaće u Glean kreću se od $62,409 ukupne godišnje naknade za Arhitekt Rješenja na donjoj strani do $1,054,700 za Menadžer Softverskog Inženjerstva na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Glean. Zadnje ažuriranje: 8/27/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $110K

Backend Softverski Inženjer

Menadžer Proizvoda
Median $340K
Znanstvenik Podataka
$261K

Regrutač
$86.1K
Prodaja
$289K
Prodajni Inženjer
$230K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$1.05M
Arhitekt Rješenja
$62.4K
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

U Glean, Dionice/vlasnički udjeli podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (2.08% mjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (2.08% mjesečno)

ČPP

The highest paying role reported at Glean is Menadžer Softverskog Inženjerstva at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $1,054,700. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Glean is $245,692.

