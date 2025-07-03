GKN Plaće

Plaće u GKN kreću se od $25,789 ukupne godišnje naknade za Dizajner Proizvoda na donjoj strani do $210,940 za Inženjer Upravljanja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika GKN . Zadnje ažuriranje: 11/22/2025