Gilead Sciences
Gilead Sciences Plaće

Plaće u Gilead Sciences kreću se od $89,550 ukupne godišnje naknade za Rizični Kapitalist na donjoj strani do $349,238 za Korporativni Razvoj na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Gilead Sciences. Zadnje ažuriranje: 9/1/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $140K
Znanstvenik Podataka
Median $223K
Financijski Analitičar
Median $210K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Menadžer Programa
Median $212K
Menadžer Projekta
Median $178K
Poslovni Analitičar
Median $263K
IT Tehnolog
Median $220K
Menadžer Proizvoda
Median $170K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $295K
Biomedicinski Inženjer
$151K
Korporativni Razvoj
$349K
Menadžer Znanosti o Podacima
$208K
Pravni
$291K
Menadžment Konzultant
$156K
Marketing Operacije
$141K
Dizajner Proizvoda
$203K
Menadžer Dizajna Proizvoda
$182K
Analitičar Kibernetičke Sigurnosti
$182K
Arhitekt Rješenja
$254K

Arhitekt Podataka

Menadžer Tehničkih Programa
$244K
Rizični Kapitalist
$89.6K
Raspored Stjecanja

25%

GOD 1

25%

GOD 2

25%

GOD 3

25%

GOD 4

Tip Dionica
RSU

U Gilead Sciences, RSUs podliježu 4-godišnjem rasporedu stjecanja:

  • 25% stječe se u 1st-GOD (25.00% godišnje)

  • 25% stječe se u 2nd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 3rd-GOD (6.25% tromjesečno)

  • 25% stječe se u 4th-GOD (6.25% tromjesečno)

ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Gilead Sciences je Korporativni Razvoj at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $349,238. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Gilead Sciences je $208,035.

