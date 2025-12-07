Imenik tvrtki
Gibson
Gibson Menadžer Projekta Plaće

Prosječna Menadžer Projekta ukupna naknada in Kuwait u Gibson kreće se od KWD 22.9K do KWD 32.5K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Gibson. Zadnje ažuriranje: 12/7/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$84.6K - $96.3K
Kuwait
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$74.7K$84.6K$96.3K$106K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u Gibson?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Projekta u Gibson in Kuwait ima godišnju ukupnu naknadu od KWD 32,497. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Gibson za ulogu Menadžer Projekta in Kuwait je KWD 22,858.

Ostali resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/gibson/salaries/project-manager.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.