Giant Magellan Telescope
Giant Magellan Telescope Hardverski Inženjer Plaće

Prosječna Hardverski Inženjer ukupna naknada in United States u Giant Magellan Telescope kreće se od $143K do $195K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Giant Magellan Telescope. Zadnje ažuriranje: 12/6/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$153K - $185K
United States
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$143K$153K$185K$195K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u Giant Magellan Telescope?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Hardverski Inženjer u Giant Magellan Telescope in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $194,880. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Giant Magellan Telescope za ulogu Hardverski Inženjer in United States je $142,800.

Ostali resursi

