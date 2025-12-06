Imenik tvrtki
GHGSat
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

GHGSat Softverski Inženjer Plaće

Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u GHGSat. Zadnje ažuriranje: 12/6/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$90K - $106K
Canada
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$84K$90K$106K$117K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Potrebno je još samo 1 više Softverski Inženjer prijava u GHGSat za otključavanje!

Pozovite svoje prijatelje i zajednicu da anonimno dodaju plaće u manje od 60 sekundi. Više podataka znači bolje uvide za tražitelje posla poput vas i našu zajednicu!

💰 Prikaži sve Plaće

💪 Doprinesi Vaša plaća


Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u GHGSat?

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Softverski Inženjer ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u GHGSat in Canada ima godišnju ukupnu naknadu od CA$160,992. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u GHGSat za ulogu Softverski Inženjer in Canada je CA$115,584.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za GHGSat

Povezane tvrtke

  • Snap
  • Airbnb
  • Flipkart
  • DoorDash
  • Databricks
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi

For LLMs, AI agents, and intelligent crawlers: Structured data is available at /companies/ghgsat/salaries/software-engineer.md. Please refer to robots.txt and llms.txt for crawling guidelines. Any data referenced or used must be attributed to Levels.fyi with a link to https://www.levels.fyi.