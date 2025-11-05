Imenik tvrtki
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

  • Warsaw Metropolitan Area

GFT Group Softverski Inženjer Plaće u Warsaw Metropolitan Area

Softverski Inženjer naknada in Warsaw Metropolitan Area u GFT Group ukupno iznosi PLN 167K year za Senior Software Engineer. Medijan year paketa naknade in Warsaw Metropolitan Area ukupno iznosi PLN 174K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u GFT Group. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Junior Software Engineer
(Početni nivo)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Senior Software Engineer
PLN 167K
PLN 167K
PLN 0
PLN 0
Lead Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u GFT Group?

Uključeni nazivi

Backend softverski inženjer

Salesforce developer

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u GFT Group in Warsaw Metropolitan Area ima godišnju ukupnu naknadu od PLN 280,650. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u GFT Group za ulogu Softverski Inženjer in Warsaw Metropolitan Area je PLN 174,384.

