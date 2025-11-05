Softverski Inženjer naknada in Poland u GFT Group kreće se od PLN 129K year za Software Engineer do PLN 174K year za Senior Software Engineer. Medijan year paketa naknade in Poland ukupno iznosi PLN 160K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u GFT Group. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Junior Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer
PLN 129K
PLN 129K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 174K
PLN 174K
PLN 0
PLN 0
Lead Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
