GFT Group
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

  • Poland

GFT Group Softverski Inženjer Plaće u Poland

Softverski Inženjer naknada in Poland u GFT Group kreće se od PLN 129K year za Software Engineer do PLN 174K year za Senior Software Engineer. Medijan year paketa naknade in Poland ukupno iznosi PLN 160K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u GFT Group. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Junior Software Engineer
(Početni nivo)
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Software Engineer
PLN 129K
PLN 129K
PLN 0
PLN 0
Senior Software Engineer
PLN 174K
PLN 174K
PLN 0
PLN 0
Lead Software Engineer
PLN --
PLN --
PLN --
PLN --
Dodaj komp.Poredi nivoe
Najnoviji podnesci plata
Dodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Plaće za stažiranje

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u GFT Group?

Uključeni nazivi

Pošaljite novi naziv

Backend softverski inženjer

Salesforce developer

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u GFT Group in Poland ima godišnju ukupnu naknadu od PLN 209,124. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u GFT Group za ulogu Softverski Inženjer in Poland je PLN 160,414.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za GFT Group

Ostali resursi