Imenik tvrtki
GFT Group
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

  • Madrid Metropolitan Area

GFT Group Softverski Inženjer Plaće u Madrid Metropolitan Area

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in Madrid Metropolitan Area u GFT Group ukupno iznosi €42.7K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u GFT Group. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025

Medijan paketa
company icon
GFT Group
Software Engineer
Madrid, MD, Spain
Ukupno godišnje
€42.7K
Razina
L4
Osnovna plaća
€42.7K
Stock (/yr)
€0
Bonus
€0
Godine u tvrtki
3 Godine
Godine iskustva
15 Godine
Koji su karijerni nivoi u GFT Group?
Block logo
+€50.9K
Robinhood logo
+€78.1K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.7K
Verily logo
+€19.3K
Don't get lowballed
Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije
Plaće za stažiranje

Doprinesi

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Softverski Inženjer ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

Uključeni nazivi

Pošaljite novi naziv

Backend softverski inženjer

Salesforce developer

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u GFT Group in Madrid Metropolitan Area ima godišnju ukupnu naknadu od €64,842. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u GFT Group za ulogu Softverski Inženjer in Madrid Metropolitan Area je €42,681.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za GFT Group

Povezane tvrtke

  • Avanade
  • ECI
  • Hexaware Technologies
  • Atos
  • Civica
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi