  Plaće
  Softverski Inženjer

  Sve Softverski Inženjer plaće

  Italy

GFT Group Softverski Inženjer Plaće u Italy

Softverski Inženjer naknada in Italy u GFT Group kreće se od €26K year za Junior Software Engineer do €29.7K year za Software Engineer. Medijan year paketa naknade in Italy ukupno iznosi €27.1K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u GFT Group. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Junior Software Engineer
(Početni nivo)
€26K
€25K
€0
€971.7
Software Engineer
€29.7K
€28.8K
€0
€846.3
Senior Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Lead Software Engineer
€ --
€ --
€ --
€ --
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u GFT Group in Italy ima godišnju ukupnu naknadu od €31,990. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u GFT Group za ulogu Softverski Inženjer in Italy je €25,987.

