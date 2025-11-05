Softverski Inženjer naknada in Greater Sao Paulo u GFT Group kreće se od R$103K year za Software Engineer do R$170K year za Senior Software Engineer. Medijan year paketa naknade in Greater Sao Paulo ukupno iznosi R$143K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u GFT Group. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Junior Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Software Engineer
R$103K
R$103K
R$0
R$0
Senior Software Engineer
R$170K
R$168K
R$0
R$1.7K
Lead Software Engineer
R$ --
R$ --
R$ --
R$ --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
