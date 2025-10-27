Imenik tvrtki
Getty Images
Getty Images Softverski Inženjer Plaće

Medijan Softverski Inženjer paketa naknade in United States u Getty Images ukupno iznosi $167K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Getty Images. Zadnje ažuriranje: 10/27/2025

Medijan paketa
company icon
Getty Images
Senior Software Engineer
Seattle, WA
Ukupno godišnje
$167K
Razina
Senior Software Engineer
Osnovna plaća
$165K
Stock (/yr)
$2K
Bonus
$0
Godine u tvrtki
5-10 Godine
Godine iskustva
5-10 Godine
Koji su karijerni nivoi u Getty Images?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnoviji podnesci plata
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Getty Images in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $184,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Getty Images za ulogu Softverski Inženjer in United States je $148,000.

