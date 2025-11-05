Imenik tvrtki
GEP Worldwide Savjetnik za Upravljanje Plaće u New York City Area

Medijan Savjetnik za Upravljanje paketa naknade in New York City Area u GEP Worldwide ukupno iznosi $94K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u GEP Worldwide. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025

Medijan paketa
company icon
GEP Worldwide
Senior Consultant
Clark, NJ
Ukupno godišnje
$94K
Razina
L2
Osnovna plaća
$90K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$4K
Godine u tvrtki
4 Godine
Godine iskustva
8 Godine
Koji su karijerni nivoi u GEP Worldwide?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Doprinesi

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Savjetnik za Upravljanje u GEP Worldwide in New York City Area ima godišnju ukupnu naknadu od $350,000. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u GEP Worldwide za ulogu Savjetnik za Upravljanje in New York City Area je $99,000.

Ostali resursi