GEP Worldwide Savjetnik za Upravljanje Plaće u India

Medijan Savjetnik za Upravljanje paketa naknade in India u GEP Worldwide ukupno iznosi ₹1.34M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u GEP Worldwide. Zadnje ažuriranje: 11/5/2025

Medijan paketa
company icon
GEP Worldwide
Management Consultant
Mumbai, MH, India
Ukupno godišnje
₹1.34M
Razina
L2
Osnovna plaća
₹1.18M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹154K
Godine u tvrtki
1 Godina
Godine iskustva
2 Godine
Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Savjetnik za Upravljanje u GEP Worldwide in India ima godišnju ukupnu naknadu od ₹2,540,295. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u GEP Worldwide za ulogu Savjetnik za Upravljanje in India je ₹1,321,292.

