Genuine Parts Plaće

Plaće u Genuine Parts kreću se od $51,131 ukupne godišnje naknade za Korisnička Podrška na donjoj strani do $203,975 za Arhitekt Rješenja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Genuine Parts. Zadnje ažuriranje: 9/1/2025

$160K

Softverski Inženjer
Median $100K

Full-Stack Softverski Inženjer

Menadžer Softverskog Inženjerstva
Median $185K
Korisnička Podrška
$51.1K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
IT Tehnolog
$67.8K
Pravni
$169K
Marketing
$154K
Dizajner Proizvoda
$80.4K
Regrutač
$112K
Arhitekt Rješenja
$204K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Genuine Parts je Arhitekt Rješenja at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $203,975. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Genuine Parts je $112,200.

