Imenik tvrtki
Genesys
Radite ovdje? Preuzmi svoju tvrtku
    Levels FYI Logo
  • Plaće
  • Arhitekt Rješenja

  • Sve Arhitekt Rješenja plaće

Genesys Arhitekt Rješenja Plaće

Medijan Arhitekt Rješenja paketa naknade in Canada u Genesys ukupno iznosi CA$272K year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Genesys. Zadnje ažuriranje: 10/27/2025

Medijan paketa
company icon
Genesys
Solution Architect
hidden
Ukupno godišnje
CA$272K
Razina
-
Osnovna plaća
CA$217K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$54.3K
Godine u tvrtki
2 Godine
Godine iskustva
18 Godine
Koji su karijerni nivoi u Genesys?
Block logo
+CA$80.8K
Robinhood logo
+CA$124K
Stripe logo
+CA$27.9K
Datadog logo
+CA$48.8K
Verily logo
+CA$30.6K
Don't get lowballed
Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Izvezi podatkePogledaj otvorene pozicije

Doprinesi

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Arhitekt Rješenja ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Arhitekt Rješenja u Genesys in Canada ima godišnju ukupnu naknadu od CA$204,196. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Genesys za ulogu Arhitekt Rješenja in Canada je CA$204,196.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Genesys

Povezane tvrtke

  • Idexcel
  • LEK
  • Avanade
  • SAS Software
  • Ultimate Software
  • Pogledaj sve tvrtke ➜

Ostali resursi