Genesys Menadžer Softverskog Inženjerstva Plaće

Menadžer Softverskog Inženjerstva naknada in United States u Genesys ukupno iznosi $230K year za L4. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $231K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Genesys. Zadnje ažuriranje: 10/27/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L1
$ --
$ --
$ --
$ --
L2
$ --
$ --
$ --
$ --
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$230K
$190K
$11K
$29K
Prikaži 3 više nivoa
Dodaj komp.Poredi nivoe
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnoviji podnesci plata
DodajDodaj kompDodaj kompenzaciju

Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Genesys?

Doprinesi
Koji su karijerni nivoi u Genesys?

Primajte Verificirane Plaće u Vašu Poštu

Pretplatite se na verificirane Menadžer Softverskog Inženjerstva ponude.Dobit ćete detaljan prikaz kompenzacije putem e-maila. Saznajte Više

Ova stranica je zaštićena reCAPTCHA i Google Pravilima o Privatnosti i Uvjetima Pružanja Usluge se primjenjuju.

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Menadžer Softverskog Inženjerstva u Genesys in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $380,750. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Genesys za ulogu Menadžer Softverskog Inženjerstva in United States je $205,000.

Istaknuti poslovi

    Nisu pronađeni istaknuti poslovi za Genesys

Ostali resursi