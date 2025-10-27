Softverski Inženjer naknada in United States u Genesys kreće se od $92.4K year za L1 do $181K year za L5. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $140K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Genesys. Zadnje ažuriranje: 10/27/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L1
$92.4K
$90.2K
$0
$2.2K
L2
$118K
$112K
$0
$6.3K
L3
$140K
$128K
$2.9K
$8.8K
L4
$186K
$163K
$0
$23.1K
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
