Dizajner Proizvoda naknada in Ireland u Genesys kreće se od €46.3K year za L1 do €56.2K year za L2. Medijan year paketa naknade in Ireland ukupno iznosi €47.7K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Genesys. Zadnje ažuriranje: 10/27/2025
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L1
€46.3K
€43.7K
€0
€2.6K
L2
€56.2K
€51.6K
€0
€4.6K
L3
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
Tvrtka
Naziv razine
Godine iskustva
Ukupna naknada
|Nema pronađenih plaća
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
Uključeni naziviPošaljite novi naziv