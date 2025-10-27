Imenik tvrtki
Genesys
Genesys Dizajner Proizvoda Plaće

Dizajner Proizvoda naknada in Ireland u Genesys kreće se od €46.3K year za L1 do €56.2K year za L2. Medijan year paketa naknade in Ireland ukupno iznosi €47.7K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Genesys. Zadnje ažuriranje: 10/27/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
L1
Associate Product Designer
€46.3K
€43.7K
€0
€2.6K
L2
Product Designer
€56.2K
€51.6K
€0
€4.6K
L3
Senior Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
L4
Lead Product Designer
€ --
€ --
€ --
€ --
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
Koji su karijerni nivoi u Genesys?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Dizajner Proizvoda u Genesys in Ireland ima godišnju ukupnu naknadu od €120,596. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Genesys za ulogu Dizajner Proizvoda in Ireland je €52,350.

