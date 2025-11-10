Imenik tvrtki
General Motors
Softverski Inženjer Razina

Software Engineer 2

Razine u General Motors

  1. Software Engineer 1L5
  2. Software Engineer 2L6
  3. Software Engineer 3L7
Prosjek Godišnje Ukupna naknada
$117,447
Osnovna plaća
$105,279
Dionice ()
$0
Bonus
$12,168
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Najnoviji podaci o plaćama
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Nema pronađenih plaća
