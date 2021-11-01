Imenik tvrtki
Gazprom Plaće

Plaće u Gazprom kreću se od $13,028 ukupne godišnje naknade za Uspjeh Korisnika na donjoj strani do $86,918 za Inženjer Upravljanja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Gazprom. Zadnje ažuriranje: 10/21/2025

Softverski Inženjer
Median $30.4K

Backend Softverski Inženjer

Full-Stack Softverski Inženjer

Quality Assurance (QA) Softverski Inženjer

DevOps Inženjer

Znanstvenik Podataka
Median $23.9K
Analitičar Podataka
Median $37.5K

Dizajner Proizvoda
Median $27.8K
Menadžer Proizvoda
Median $37K
Menadžer Projekta
Median $31.5K
Cybersecurity Analyst
Median $24.6K
Poslovni Analitičar
$49.5K
Inženjer Upravljanja
$86.9K
Copywriter
$19.2K
Uspjeh Korisnika
$13K
Financijski Analitičar
Median $60K
Geološki Inženjer
$37.1K
Grafički Dizajner
$37.6K
Information Technologist (IT)
$48.2K
Investicijski Bankar
$61.2K
Menadžment Konzultant
$20.9K
Marketing
$50.5K
Menadžer Softverskog Inženjerstva
$60.4K
Arhitekt Rješenja
$63.1K
ČPP

Najbolje plaćena pozicija prijavljena u Gazprom je Inženjer Upravljanja at the Common Range Average level s godišnjom ukupnom naknadom od $86,918. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Gazprom je $37,254.

