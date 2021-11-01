Gazprom Plaće

Plaće u Gazprom kreću se od $13,028 ukupne godišnje naknade za Uspjeh Korisnika na donjoj strani do $86,918 za Inženjer Upravljanja na gornjoj strani. Levels.fyi prikuplja anonimne i verificirane plaće od sadašnjih i bivših zaposlenika Gazprom . Zadnje ažuriranje: 10/21/2025