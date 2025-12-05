Imenik tvrtki
Garmin
  Plaće
  Softverski Inženjer

  • Sve Softverski Inženjer plaće

Garmin Softverski Inženjer Plaće

Softverski Inženjer naknada in United States u Garmin kreće se od $91.9K year za Software Engineer I do $209K year za Staff Software Engineer. Medijan year paketa naknade in United States ukupno iznosi $95.3K. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Garmin. Zadnje ažuriranje: 12/5/2025

Prosjek Naknada Po Nivo
Dodaj komp.Poredi nivoe
Naziv nivoa
Ukupno
Osnova
Akcije
Bonus
Software Engineer I
(Početni nivo)
$91.9K
$89.7K
$257
$1.9K
Software Engineer II
$101K
$101K
$0
$25
Senior Software Engineer
$134K
$128K
$6.3K
$25
Technical Lead Software Engineer
$154K
$147K
$6.9K
$0
Najnoviji podnesci plata
Tvrtka

Lokacija | Datum

Naziv razine

Oznaka

Godine iskustva

Ukupno / U tvrtki

Ukupna naknada

Osnovna | Dionice (god) | Bonus
Plaće za stažiranje

Koji su karijerni nivoi u Garmin?

Uključeni nazivi

Backend softverski inženjer

Full-Stack softverski inženjer

Mrežni inženjer

Sistemski inženjer

ČPP

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Softverski Inženjer u Garmin in United States ima godišnju ukupnu naknadu od $208,930. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Garmin za ulogu Softverski Inženjer in United States je $92,500.

