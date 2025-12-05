Imenik tvrtki
Garmin
Garmin Industrijski Dizajner Plaće

Prosječna Industrijski Dizajner ukupna naknada in Taiwan u Garmin kreće se od NT$1.87M do NT$2.62M year. Pogledajte razložene osnovne plaće, dionice i bonuse za ukupne pakete naknade u Garmin. Zadnje ažuriranje: 12/5/2025

Prosječna Ukupna Naknada

$66.2K - $77K
Taiwan
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon
$61.2K$66.2K$77K$85.7K
Uobičajeni Raspon
Mogući Raspon

Koji su karijerni nivoi u Garmin?

Najbolje plaćeni paket plaće prijavljen za Industrijski Dizajner u Garmin in Taiwan ima godišnju ukupnu naknadu od NT$2,623,350. Ovo uključuje osnovnu plaću kao i potencijalnu naknadu u dionicama i bonuse.
Medijan godišnje ukupne naknade prijavljene u Garmin za ulogu Industrijski Dizajner in Taiwan je NT$1,873,822.

